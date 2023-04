VW gleicht Absatzminus in China durch Verkäufe in Europa aus

Der Autobauer Volkswagen hat trotz eines schwächeren China-Geschäfts die Auslieferungen im ersten Quartal deutlich gesteigert. Von Jänner bis März lieferte der deutsche Konzern weltweit 2,04 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus, das sind um 7,5 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Auf dem wichtigsten Einzelmarkt China sank der Absatz um 14,5 Prozent auf knapp 645.000 Fahrzeuge.

Das konnte in Westeuropa ausgebügelt werden, wo die Produktion nicht mehr so sehr unter dem Mangel an Halbleitern und anderen Teilen litt. Mit rund 795.000 Fahrzeugen rollte gut ein Viertel mehr neue Pkw und Nutzfahrzeuge zu den Kunden. Die Zahl der verkauften reinen Elektroautos stieg um 42 Prozent auf 141.000, etwa die Hälfte davon entfiel auf die Marke Volkswagen.