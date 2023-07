Vujcic: September-Zinsentscheid der EZB noch offen

Für die Zinsentscheidung der EZB im September liegen aus Sicht des kroatischen Notenbankchefs Boris Vujcic alle Optionen auf dem Tisch. Was auf dem Zinstreffen dann beschlossen werde, sei sehr offen, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch auf einer Online-Konferenz. "Wir brauchen mehr Daten", sagte Vujcic. Die EZB werde in den kommenden Monaten und Quartalen davon abhängig vorgehen.

Vujcic bekräftigte, dass die EZB wahrscheinlich auf ihrer Zinssitzung am 27. Juli die Zinsen erneut anheben werde. "Ich erwarte nicht, dass es eine klare Ankündigung geben wird, wo der Zinsgipfel liegt", sagte Vujcic weiter. Die Euro-Notenbank werde, wenn sie diesen erreicht habe, wahrscheinlich auch nicht erklären, dass ihre Arbeit getan sei. Sie werde vielmehr die Daten beobachten und auf dieser Grundlage entscheiden, was jeweils geldpolitisch erforderlich sei.

Bei den Inflationsaussichten sieht Vujcic positive Zeichen. Zwar seien die Risiken noch etwas erhöht. "Aber sie stehen mehr in der Balance als es früher der Fall war." Die Inflation hatte sich Juni auf 5,5 Prozent abgeschwächt nach 6,1 Prozent im Mai. Allerdings bereitet den Währungshütern um Notenbankchefin Christine Lagarde Sorge, dass die Kerninflation, in der unter anderem die schwankungsreichen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben, im Juni wieder leicht auf 5,4 Prozent gestiegen ist von 5,3 Prozent im Mai. Dieses Inflationsmaß gilt als wichtiger Indikator für Inflationstrends.