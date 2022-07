Vorteilhaftes Marktumfeld verhalf AMAG zu Gewinnsteigerung

Der oberösterreichische Aluminiumverarbeiter AMAG hat im ersten Halbjahr 2022 gute Geschäfte gemacht und seinen Gewinn nach Steuern mehr als verdoppelt. Ermöglicht habe das insbesondere ein vorteilhaftes Marktumfeld und der daraus resultierende Rückenwind, sagte AMAG-Chef Gerald Mayer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Für das Gesamtjahr erwartet der CEO zwar erschwerte Bedingungen durch die Energiekrise, peilt aber weiter ein starkes Ergebnis an.

Mit dem Ergebnis übertraf die AMAG den bereits im ersten Halbjahr 2021 erzielten Rekordergewinn noch einmal deutlich - unterm Strich stand ein Gewinn von 78,4 Mio. Euro bzw. eine Erhöhung von 120 Prozent. Als wichtigen Erfolgsfaktor nannte Mayer neben einer günstigen Industriekonjunktur und einer starken Produktnachfrage, dass man die gestiegenen Kosten im Energiebereich sukzessive durch Preissteigerungen an die Kundinnen und Kunden abgefangen habe.

Die hohen Energiekosten beschäftigen die AMAG aber weiterhin. Vor allem der Stromverbrauch ist groß. "Der Energiebedarf der AMAG ist sehr hoch, wir verbrauchen im Jahr rund 2,5 Terawattstunden (TWh)", erklärte Mayer. Ein Gutteil davon entfalle mit 1,8 TWh Strom zwar auf die Alouette-Beteiligung in Kanada, wo keine Abhängigkeit von Russland bestehe. In Österreich genieße man diesen Luxus jedoch nicht. So würden 0,5 von 0,8 TWh der benötigten Energie hierzulande aus Erdgas gewonnen, das kurzfristig vor allem in der Produktion nicht substituiert werden könne.