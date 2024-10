Vorarlberg-Wahl bringt FPÖ Gewinne, ÖVP Platz eins

Letztlich dürfte sich sowohl für die ÖVP als auch die FPÖ der von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ausgerufene Kampf um Platz eins ausgezahlt haben. Denn die Volkspartei büßt mit rund fünf Punkten deutlich weniger ein als erwartet und schafft mit knapp 39 Prozent Platz eins. Die Freiheitlichen verdoppeln sich wiederum auf 27,7 Prozent.

Den Grünen werden nur noch 12,5 Prozent ausgewertet nach 18,9 Prozent vor fünf Jahren. SPÖ und NEOS stehen beide bei gut neun Prozent, was in etwa dem Ergebnis vor fünf Jahren entspricht.

Während die ÖVP zu Beginn der Auszählung wenig zu lachen hatte, weil es in Kleingemeinden erdrutschartige Verluste gab, hellte sich die Stimmung auf, sobald die Resultate aus den größeren Kommunen eintrudelten. Denn in diesen konnten die Verluste in Grenzen gehalten werden. Bei den Grünen war es umgekehrt. Je größer die Gemeinde, umso enttäuschender wurde das Ergebnis. Bei den NEOS ging es mal bergauf, mal bergab, bei der SPÖ waren die Ergebnisse vor allem in der Heimatregion von Spitzenkandidat Mario Leiter unter den Erwartungen.

Die Hochrechnung von 14.06 Uhr (Auszählungsgrad 13,8 Prozent) weist noch eine Schwankungsgbreite von +/- 2,2 Prozentpunkten auf. Dadurch, dass die größten Gemeinden und Städte noch fehlen, könnte sich also durchaus noch einiges tun.

Die Vorarlberger Landtagswahl ist ja als besonders kurz bekannt. Schon um 13.00 Uhr war Wahlschluss, mit dem vorläufigen Endergebnis ist zwischen 17.00 und 18.00 Uhr zu rechnen.

Wahlberechtigt waren 271.882 Personen, 455 davon leben im Ausland. Im Vergleich zur Landtagswahl 2019 mit 270.521 Wahlberechtigten dürfen heuer um 1.360 Personen (0,5 Prozent) mehr ihre Stimme abgeben.

Wer dies tat, setzte in der Regel auf einen Regenschirm. Denn im ganzen Land zeigte sich das Wahlwetter trüb und regnerisch. Wer die Spannung auf das Wahlergebnis gar nicht aushielt, hatte zumindest Ablenkung parat. Just am Wahltag gingen mit dem Drei-Länder-Marathon und der Kilbi, Vorarlbergs größtem Volksfest in Lustenau, gleich zwei weitere Ländle-Highlights in Szene.