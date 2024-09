Vonovia-Pläne sorgen für Kurssprung bei Deutsche Wohnen

Mehrheitseigner Vonovia hatte am Vorabend angekündigt, die Deutsche Wohnen enger an sich binden und weitere Aktien übernehmen zu wollen. Dafür steht bei dem Bochumer Unternehmen auch eine Kapitalerhöhung ins Haus.

Beide Konzerne hätten sich darauf verständigt, Gespräche über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags für die Deutsche Wohnen aufzunehmen, hatte Vonovia erklärt. In dem Vertrag solle den außenstehenden Aktionären der Deutsche Wohnen von Vonovia ein Angebot auf Erwerb ihrer Anteilsscheine gemacht werden. Dafür dürfte auch eine Kapitalerhöhung bei Vonovia fällig werden - denn die Deutsche-Wohnen-Anteilseigner sollen mit neu auszugebenden Aktien von Vonovia abgefunden werden. Zudem solle ihnen für die Dauer des Vertrages eine jährliche Ausgleichszahlung gewährt werden. Die endgültige Gestaltung der Abfindungen stehe noch aus. Der Bochumer Konzern erwarte, dass außerordentliche Hauptversammlungen von Vonovia und Deutsche Wohnen im Dezember 2024 über den Vertrag entscheiden werden.

Vonovia hatte 2021 die Mehrheit an dem vor allem in Berlin aktiven Konkurrenten übernommen. Der Bochumer Konzern kontrolliert bereits über 87 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen und will nun mehr.