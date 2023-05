Vonovia: Immobilienverkäufe statt Kapitalerhöhung

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will in der Krise der Branche das Geld zusammenhalten und weitere Wohnungen verkaufen. Damit will der DAX-Konzern eine von Aktionären befürchtete Kapitalerhöhung vermeiden. "Wir (haben) gezeigt, dass wir über genügend Spielraum verfügen, um eine Not-Kapitalerhöhung vermeiden zu können", sagte Finanzchef Philip Grosse auf der virtuellen Hauptversammlung des Immobilien-Riesen.

Investoren fürchten indes, dass Vonovia in eine Abwärtsspirale geraten könnte. Hohe Zinsen und Abwertungen der Immobilien könnten dafür sorgen, dass die milliardenschwere Verschuldung weiter steige, warnte Arne Rautenberg von der Fondsgesellschaft Union Investment, einer der großen Vonovia-Anteilseigner. "Im derzeitigen Zustand wirkt Vonovia nicht wie Europas größter Wohnungskonzern, sondern wie ein Hochhaus auf wackligem Fundament", beklagte er.

Die Immobilienbranche steht unter Druck. Steigende Zinsen, explodierende Baukosten und die hohe Inflation machen den Unternehmen zu schaffen. Hinzu kommt, dass es kaum noch größere Transaktionen gibt - viele Marktteilnehmer können so nur schwer bewerten, was die Immobilienbestände der Konzerne wirklich wert sind. Das schürt Unsicherheit.

Vonovia hatte angesichts der Krise der Branche im ersten Quartal seinen Immobilienbestand um über drei Milliarden Euro auf rund 91,2 Milliarden Euro abgewertet. Der Verschuldungsgrad (LTV) lag zuletzt bei 45,4 Prozent - oberhalb des vom Management angestrebten Korridors. Denn dieser liegt bei Vonovia in einer Spanne von 40 bis 45 Prozent.