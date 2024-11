© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia, dem in Österreich die Buwog gehört, beendet seinen zweijährigen Sparkurs und geht wieder in die Offensive. Der rasante Immobilienpreisverfall ist für den Branchenprimus Vergangenheit. "Unsere Immobilienwerte und unser Investmentgrade Rating sind stabil, unser Verkaufsziel für 2024 haben wir schon jetzt übererfüllt", so Konzernchef Rolf Buch. "Für 2025 und die folgenden Jahre blicken wir zuversichtlich nach vorn."