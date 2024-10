Von Wien geprägt: Shootingstar Amoako Boafo im Belvedere

© APA/APA/Amoako Boafo/Mariane Ibrahim/Mariane Ibrahim home Aktuell Nachrichtenfeed

"Wie viele Darstellungen von 'People of Color' gibt es in den reichhaltigen Malereibeständen des Belvedere?" Diese Frage beantwortete Generaldirektorin Stella Rollig am Donnerstag gleich selbst: "Nicht viele." Es ist also auch ein Statement, wenn das Haus mit Amoako Boafo nun eine der angesagtesten Stimmen einer neuen schwarzen Künstlergeneration feiert. Im Unteren Belvedere sind rund 50 Werke zu sehen - nur Porträts -, in die sich auch die Wiener Moderne eingeschrieben hat.