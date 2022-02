Volvo investiert 300 Mio. Dollar in Brasilien

Die brasilianische Truck-Einheit des Autobauers Volvo will mit Investitionen in Höhe von fast 300 Mio. Dollar (264,95 Mio. Euro) den Lkw-Absatz ausbauen. Bis 2025 sollen 1,5 Mrd. Real (251,74 Mio. Euro) fließen, kündigte Volvo an.

"Brasilien hat seine Position als zweitgrößter Lkw-Markt für Volvo in der Welt behauptet, selbst in einer Zeit, in der es aufgrund der Pandemie und Lieferkettenunterbrechungen Einschränkungen gab", so der Präsident des Konzerns für Lateinamerika, Wilson Lirmann.

Im Jahr 2021 verkaufte Volvo in Brasilien 21.800 Lkw, 45,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der brasilianische Lkw-Markt verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Wachstum von 43,5 Prozent auf 128.700 Fahrzeuge.