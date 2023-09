Volkswirte erwarten eher Zinspause der EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut einer Reuters-Umfrage auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag wahrscheinlich die Füße still halten. Von 69 befragten Ökonomen rechnete eine Mehrheit von 39 Experten oder rund 57 Prozent damit, dass die EZB am 14. September eine Zinspause einlegen wird.

30 Volkswirte gingen dagegen davon aus, dass die Notenbank den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, um erneut 0,25 Prozentpunkte auf dann 4,00 Prozent anheben wird. Das wäre das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Reuters befragte Volkswirte in der Zeit vom 5. bis 7. September zu ihren Erwartungen.

Seit Sommer 2022 haben die Währungshüter im Kampf gegen die Inflation die Zinsen bereits neunmal in Folge angehoben - zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte. Insgesamt haben die Euro-Wächter damit innerhalb von etwas mehr als einem Jahr den Einlagensatz um zusammen 4,25 Prozentpunkte nach oben gesetzt. Noch im Juni 2022 war der Satz bei minus 0,5 Prozent gelegen, was Strafzinsen für die Banken bedeutete. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, beträgt derzeit 4,25 Prozent. Aus dem Zinsfutures an der Börse geht aktuell hervor, dass Investoren dort die Wahrscheinlichkeit mit rund 64 Prozent veranschlagen, dass die EZB nächste Woche eine Zinspause einlegen wird.