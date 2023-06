Volkswirte sehen britischen Leitzinsgipfel bei 5,50 Prozent

Die britische Notenbank ist laut Volkswirten noch zwei geldpolitische Schritte vom Gipfelpunkt bei den Leitzinsen entfernt. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage gehen die Fachleute im Mittel davon aus, dass die Bank of England (BoE) nach ihrer jüngsten Anhebung auf 5,0 Prozent noch zwei Mal nachlegen und die Erhöhungsserie dann bei 5,50 Prozent stoppen wird.

Bei den nächsten Sitzungen im August und September könnte der Schlüsselsatz demnach jeweils um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden. Die Währungshüter haben die Zinsen bereits 13 Mal in Folge erhöht, um die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel zu zügeln. Mit mäßigem Erfolg: Die Inflationsrate verharrte zuletzt überraschend bei 8,7 Prozent, der höchste Wert unter den großen westlichen Industrieländern. Notenbank-Chef Andrew Bailey warnte jüngst, dass es voraussichtlich viel länger als erwartet dauern werde, die starke Teuerung unter Kontrolle zu bringen.

Investoren an den Kapitalmärkten erwarten in diesem Zusammenhang, dass der Zinsgipfel der BoE erst bei 6,00 Prozent erreicht sein wird. Dies halten manche Ökonomen jedoch für überzogen, auch wenn die Notenbank zuletzt einen ungewöhnlich großen Zinsschritt von einem halben Punkt nach oben gemacht hat: "Ich bezweifle, dass 50-Basispunkte-Schritte die neue Normalität sind, bis das gierige Inflationsbiest gezähmt ist. Doch die Zentralbank hat Bereitschaft signalisiert, Schmerzen zuzufügen", sagte Stefan Koopman, Marktökonom bei der Rabobank.