Volkswagen bekräftigte trotz Ukraine-Kriegs Gewinnprognose

Volkswagen hält trotz wirtschaftlicher Turbulenzen durch den Krieg in der Ukraine und steigender Kosten an seinem Ausblick für das laufende Jahr fest. Europas größter Autokonzern bekräftigte am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalsbilanz seine Prognose, wonach der Umsatz 2022 um 8 bis 13 Prozent steigen und die operative Rendite in einer Spanne zwischen 7 und 8,5 Prozent liegen soll.

Das Management um Konzernchef Herbert Diess schränkte allerdings ein, die Auswirkungen der jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und der Coronapandemie auf das Geschäft des deutschen Konzerns und das Wachstum der Branche ließen sich noch nicht abschließend beurteilen. Im ersten Quartal sei es gelungen, die weltweiten Engpässe bei Halbleitern und Kabelbäumen durch die Umverteilung der Bezugsquellen zwischen den großen Märkten in Europa, China sowie Nord- und Südamerika abzufedern.

Volkswagen hatte vor drei Wochen auf Grundlage erster Schätzungen für das Auftaktquartal mit einem operativen Gewinn vor Sondereinflüssen von 8,5 Mrd. Euro überrascht. Dabei profitierte der Konzern massiv von Finanzinstrumenten, mit denen er sich gegen den Anstieg der Rohstoffpreise abgesichert hat. Die operative Rendite verdoppelte sich im ersten Quartal fast auf 13,5 (Vorjahr 7,7) Prozent. Den Ausblick hatte der Autokonzern zu dem Zeitpunkt nicht erwähnt, allerdings vor Risiken durch den Krieg in der Ukraine und die anhaltende Coronapandemie gewarnt.