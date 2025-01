Volkswagen-Markenabsatz schrumpft 2024 - Wachstum in Amerika

© APA/dpa/Moritz Frankenberg home Aktuell Nachrichtenfeed

Volkswagen hat im vergangenen Jahr weniger Autos seiner Kernmarke VW verkauft. Der Absatz schrumpfte um 1,4 Prozent auf 4,8 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen mitteilte. Besonders kräftig fiel das Minus in China aus, während die Geschäfte in Nord- und Südamerika besser liefen. Vertriebschef Martin Sander sprach von einem schwierigen Jahr und verwies auf den starken Wettbewerb vor allem in China.

von APA