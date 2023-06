Volkswagen will Kosten für E-Auto-Batterien halbieren

Dank eines Quantensprungs in der Produktion will Volkswagen die Kosten von Elektroauto-Batterien in den nächsten Jahren deutlich senken. Ein von der Batterietochter PowerCo mit Technologiepartnern entwickeltes Verfahren zur Trockenbeschichtung von Elektroden mit einem deutlich geringeren Energieverbrauch, sowie andere Schritte sorgen dafür, dass Batteriezellen ab 2030 bis zu 50 Prozent günstiger sein können als heute, sagte Technikvorstand Thomas Schmall.

Kostenvorteile verspricht sich der Autokonzern auch von einer günstigeren Rohstoffbeschaffung und dem Hochlauf der Batteriezellproduktion.

Das von VW zusammen mit dem Maschinenbauer Koenig + Bauer entwickelte Trockungsverfahren ermöglicht es, den Energieverbrauch in der Zellfertigung um rund 30 Prozent zu senken. Gleichzeitig können rund 15 Prozent der bisher benötigten Fabrikfläche eingespart werden, da das sonst übliche, aufwändigere Trockungsverfahren entfällt. Die Fertigungskosten sinken laut den Angaben damit um hunderte Millionen Euro pro Jahr. PowerCo-Chef Frank Blome nannte die Trockenbeschichtung einen "Game-Changer", der Volkswagen bei erfolgreicher Großserienproduktion klare Wettbewerbsvorteile bringe. Die Batterie macht etwa 40 Prozent der Kosten eines Elektroautos aus. Durch die Einsparungen werden günstigere E-Autos möglich.