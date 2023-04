Volkswagen hofft auf staatliche E-Auto-Förderung in Spanien

Volkswagen und andere Autobauer setzen beim Aufbau der Elektroautoproduktion in Spanien auf frische öffentliche Fördergelder. Die Regierung in Madrid will im Juli eine überarbeitete Version des Wirtschaftsförderungsprogramms Perte auflegen, das sich aus Geldern des Corona-Wiederaufbauplans der Europäischen Union speist. Insgesamt 2 Mrd. Euro an Investitionshilfen für Auto- und Batteriefabriken sollen verteilt werden.

Von den 2,9 Mrd. Euro im ersten Programm wurde nur gut ein Viertel ausgezahlt. "Spanien hat mit dem ersten Programm sein Bestes versucht", sagte Wayne Griffiths, Chef der spanischen Volkswagen-Tochter Seat und des spanischen Autoverbandes Anfac. Die Förderung müsse jetzt aber viel flexibler sein und über die Mittel schneller entschieden werden. "Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren."

Zu hohe Anforderungen an die Nutznießer galten als Grund für den geringen Erfolg von "Perte" bisher. Seat hatte in der ersten Runde mit 357 Mio. Euro den Löwenanteil der ausgezahlten Hilfen ergattert, ursprünglich aber deutlich mehr erhofft. Ein mit dem Vorgang Vertrauter erklärte, Seat habe damals 900 Mio. Euro eingefordert. Staatliche Hilfen flossen dann unter anderem für die Batteriefabrik in Valencia. Griffiths wollte die Summe von 900 Mio. Euro nicht bestätigen, erklärte aber, die Mittelzusage sei weit unter den Erwartungen des Autobauers geblieben. Jetzt geht es VW zufolge um eine Förderung zusätzlicher Batterie- und Elektroautofertigung.

Auch Renault wolle Subventionen nutzen und könnte in Spanien dann mehr Hybridwagen herstellen, sagte Renaults Spanien-Chef Josep Maria Recasens. Die Opel-Mutter Stellantis will ebenfalls Anträge stellen, nachdem der italienisch-französische Autobauer in der ersten Runde 63 Mio. Euro erhalten hatte.