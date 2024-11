© APA/APA/THEMENBILD/MARKUS LEODOLTER home Aktuell Nachrichtenfeed

Im Bezirk Amstetten in Niederösterreich ist inzwischen in drei Geflügelbetrieben ein Ausbruch der Vogelgrippe bestätigt worden. Außerdem bestehe in einem Putenhaltung ein Verdacht auf das Virus, informierte Landesrätin Barbara Rosenkranz (FPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung. Knapp 50.000 Tiere sind nach Angaben der Hagelversicherung aufgrund der Krankheit verendet oder mussten zum Schutz vor Übertragung getötet werden.