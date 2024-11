© APA/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Krise in der europäischen Automobilindustrie und Umstrukturierungsmaßnahmen in Deutschland drücken auf die Ergebnisse des Linzer Stahlkonzerns voestalpine. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 brach der Gewinn nach Steuern gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43 Prozent von 321 auf 183 Mio. Euro ein, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Der Umsatz sank von 8,5 auf 8 Mrd. Euro. Ein Ende der Autokrise in Europa ist vorerst nicht in Sicht.