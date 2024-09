Voestalpine zeigt zwei Ex-Geschäftsführer von deutscher Tochter an

© APA/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die voestalpine hat nach den im Juni öffentlich bekannt gemachten Bilanzfälschungen bei einer deutschen Tochterfirma am Dienstag Strafanzeige gegen zwei frühere Geschäftsführer erstattet. Man habe die Untersuchungen zu den "ergebnisverbessernden Fehlbuchungen" nun abgeschlossen, der Schaden belaufe sich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag, sagte Voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner am Dienstagnachmittag vor Journalisten in Wien.

von APA