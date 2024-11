© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Linzer Stahlriese voestalpine stemmt sich gegen eine anhaltende Konjunkturschwäche samt Automobilkrise. "Wir sind sicher in einem sehr schwachen Umfeld - es ist eine wirtschaftlich gedämpfte Stimmung weltweit", sagte Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Europa sei ein besonders schwacher Markt. Hier ist seiner Ansicht nach die Politik gefordert, die Weichen richtig zu stellen.