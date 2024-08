voestalpine investiert 70 Mio.Euro im US-Bundesstaat Indiana

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine verdoppelt seine Produktionskapazität in Indiana. Die Metal Forming Division habe kürzlich neue langfristige Verträge mit zwei internationalen Lkw-Herstellern für den nordamerikanischen Markt abgeschlossen. Dafür würden die Kapazitäten am Standort Jeffersonville um 15.000 Quadratmeter erweitert, gab die Voest am Montag bekannt. Kostenpunkt: 70 Mio. Euro (78 Mio. Dollar). Die Produktion soll 2026 mit 110 zusätzlichen Arbeitsplätzen starten.

von APA