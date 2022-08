Vodafone will sich von Ungarn-Geschäft trennen

Der britische Mobilfunkriese Vodafone will sein Geschäft in Ungarn abstoßen. Geplant sei ein Verkauf für umgerechnet knapp 1,8 Mrd. Euro in bar an die ungarische 4iG und der staatlichen Corvinus Zrt, teilte Vodafone mit.

Über den Deal, der bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, sei eine unverbindliche Vereinbarung getroffen worden. Die ungarische Regierung habe eine klare Strategie, einen nationalen Champion im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie aufzubauen, sagte Vodafone-Chef Nick Read.