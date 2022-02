Vodafone sieht sich nach Umsatzplus auf Kurs zu Jahreszielen

Vodafone hat dank besserer Geschäfte in Europa und Afrika im dritten Quartal den Umsatz steigern können. Der Konzern sieht sich nun auf Kurs zum Erreichen seiner im November leicht angehobenen Jahresziele. Der Umsatz sei im dritten Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf knapp 11,7 Mrd. Euro gestiegen, teilte der britische Telekomriese am Mittwoch in London mit. Organisch habe der Zuwachs 2,7 Prozent auf 9,6 Mrd. Euro betragen.

Dabei half auch ein Umsatzplus von 1,1 Prozent im für Vodafone wichtigen deutschen Markt. Der von Branchenexperten viel beachtete Service-Umsatz der Gruppe wuchs in den drei Monaten bis Ende Dezember aber weniger stark.

Für das im März 2022 endende Geschäftsjahr werde weiter mit einem bereinigten Betriebsergebnis nach Leasingverbindlichkeiten (Ebitda AL) zwischen 15,2 und 15,4 Milliarden Euro gerechnet. Konzernchef Nick Read, der nun auch den aktivistischen Investor Cevian unter seinen Eignern hat, kündigte an, Werte für die Anteilseigner durch proaktive Schritte im Portfolio schaffen zu wollen.