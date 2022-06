Vivendi: Telecom-Italia-Festnetzsparte 31 Mrd. Euro wert

Der Telecom-Italia-Großaktionär Vivendi strebt Insidern zufolge im Falle einer Abspaltung der Festnetzsparte der Tochter eine Bewertung von 31 Mrd. Euro inklusive Schulden an. Der Bereich solle dann mindestens 10 Mrd. Euro der Firmenschulden tragen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Am Aktienmarkt kam die Nachricht gut an. Die Telecom-Italia-Aktie legte mehr als drei Prozent zu. Vivendi hält knapp 24 Prozent an dem ehemaligen italienischen Staatsmonopolisten. Telecom Italia steht vor der Fusion seines Festnetzgeschäfts mit dem des Rivalen Open Fiber. Dafür müsste Telecom Italia aber zuvor sein Netz abspalten. Die Unterstützung des französischen Medienkonzerns Vivendi ist wichtig, damit der Deal überhaupt über die Bühne geht.