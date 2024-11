© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau die Tür zu einer größeren Zinssenkung im Dezember offenlassen. Aus heutiger Sicht gebe es allen Grund, die Zinsen am 12. Dezember nach unten zu setzen, sagte Villeroy am Donnerstag in einer Rede auf einer Veranstaltung der französischen Notenbank in Paris.