VIG-Vorsteuergewinn im Halbjahr mehr als verdoppelt

Die Vienna Insurance Group (VIG) blickt auf ein erfolgreiches Halbjahr 2023 zurück. Das Ergebnis vor Steuern stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 118,4 Prozent auf 462,9 Mio. Euro. Deutlich zugelegt haben auch die verrechneten Prämien, die um plus 10,8 Prozent auf 7,3 Mrd. Euro kletterten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Für das Gesamtjahr gibt sich der Versicherer aufgrund des schwierigen Marktumfelds vorsichtig.

Die Kennzahlen und deren Vergleichswerte werden erstmals nach dem neuen Bilanzierungsstandard IFRS 9/17 ausgewiesen. Die neuen Regeln sollen langfristig die Entwicklung des Geschäfts besser widerspiegeln und die Vergleichbarkeit in der Branche verbessern. Eine direkte Vergleichbarkeit mit den publizierten Zahlen des ersten Halbjahrs 2022 ist damit nicht mehr gegeben.

Das Ergebnis des Vorjahres war nach Unternehmensangaben wesentlich von der Zinsentwicklung im Berichtszeitraum und durch Vorsorgen im Zusammenhang mit dem Exposure russischer Staats- und Unternehmensanleihen in der Höhe von 126,1 Mio. Euro belastet worden. Demgegenüber sei im ersten Halbjahr 2023 durch den Verkauf von russischen Staats- und Unternehmensanleihen ein Gewinn in Höhe von 20,3 Mio. Euro realisiert worden, ordnete die VIG den Vorsteuergewinn ein. Bei den Prämien seien in allen berichtspflichtigen Segmenten Steigerungen erzielt worden.

Für den weiteren Geschäftsverlauf und das Gesamtjahr 2023 rechnet das Unternehmen mit einem schwachen makroökonomischen Umfeld und volatilen Kapitalmärkten. "Die Vielzahl an Unsicherheitsfaktoren schränkt die Vorhersehbarkeit unserer Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2023 ein", so der seit Juli amtierende CEO Hartwig Löger, der sich über die positive Halbjahresentwicklung freute.