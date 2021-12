VIG: Einigung mit Ungarn bei Aegon

Ungarischer Staat wird sich mit 45% an Aegon und Union beteiligen

Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) und die ungarische Regierung haben eine Einigung über die Grundzüge einer Kooperation erzielt, die eine Beteiligung des ungarischen Staates an den ungarischen Aegon-Gesellschaften und der ungarischen VIG-Tochter Union Vienna Insurance Group von 45 Prozent vorsieht. Dies teilte die VIG am Mittwochabend mit. Ungarn hatte bisher den Kauf des Geschäfts des niederländischen Versicherers Aegon durch die VIG blockiert.

Die konkrete Ausgestaltung der Kooperation, die die kontrollierende Beteiligung und die operative Führung der VIG beinhalte, sei Gegenstand weiterer Verhandlungen. Die ungarische Regierung habe Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., eine 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft des ungarischen Staates, als Verhandlungspartner nominiert.

"Die VIG begrüßt die zukünftige Kooperation mit Ungarn", heißt es in der Aussendung der VIG. Die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding sei für den morgigen Donnerstag, 23. Dezember, angesetzt. Die VIG und Ungarn werden in einem nächsten Schritt die Beteiligungs- und Governancestruktur verhandeln, die erforderlichen Gremialbeschlüsse einholen und die für die Umsetzung der Transaktion notwendigen Genehmigungen beantragen.