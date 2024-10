Viennale: "The Village Next To Paradise" gewinnt Filmpreis

© APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die 62. Viennale geht am heutigen Dienstag erneut mit einer gestiegenen Auslastung zu Ende - wenn auch im mikroskopischen Bereich: 75.800 Filmfreunde und damit um 500 mehr als 2023 besuchten an den 13 Festivaltagen die Vorführungen. Damit stieg die Auslastung von 76 auf 76,3 Prozent. Am Abend endet Österreichs größtes Filmfestival dann mit der Preisgala im Gartenbaukino, für die Direktorin Eva Sangiorgi Mati Diops Dokuessay "Dahomey" als Abschlussfilm programmiert hat.