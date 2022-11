Vienna Insurance plant Listing an der Börse Budapest

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat die Aufnahme der Aktien an der Budapester Börse beantragt. Die Papiere des Versicherungskonzerns sind seit 1994 an der Wiener Börse und seit 2008 an der Prager Börse gelistet. Der erste erwartete Handelstag ist in Abstimmung mit der Budapester Börse der 11. November, wie die VIG am Montag mitteilte.

"Wir wollen mit diesem Schritt nicht nur neue Investoren, insbesondere in Zentral- und Osteuropa ansprechen, sondern auch ein klares Zeichen für den Budapester Börseplatz setzen", so VIG-Chefin Elisabeth Stadler.

Der österreichische Versicherer hat im März den Erwerb der ungarischen Gesellschaften des niederländischen Aegon-Konzerns abgeschlossen. Mit der bereits bestehenden VIG-Tochter Union sei man damit mit einem Marktanteil von mehr als 19 Prozent zum Marktführer in Ungarn geworden. Die ungarische Staatsholding Corvinus ist zu 45 Prozent am Ungarn-Geschäft der VIG beteiligt. Der Wiener Versicherungskonzern hat die kontrollierende Mehrheit und die operative Leitung der ungarischen Gesellschaften.

"Als nunmehr größte Versicherungsgruppe in Ungarn wollen wir unsere Präsenz auch für den Kapitalmarkt nutzen und die Sichtbarkeit und Liquidität der VIG-Aktie mit einem Listing an der Budapester Börse weiter erhöhen", so Stadler.

Der laufende Handel soll im Hauptsegment der Budapester Börse, dem Equities Prime Market, erfolgen. Mit einer möglichen Aufnahme der VIG-Aktie in einen der Indizes der Budapester Börse will sich das Indexkomitee in den kommenden Monaten befassen.