Versicherer Zurich dank Preiserhöhungen gewachsen

Zurich Insurance Group ist mit einem kräftigen Prämienanstieg im Kerngeschäft ins Jahr gestartet. In der Schaden- und Unfallversicherung legten die Prämieneinnahmen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum währungs- und akquisitionsbereinigt um 10 Prozent auf 11,97 Mrd. Dollar (11 Mrd. Euro) zu, wie der Schweizer Versicherungskonzern am Mittwoch mitteilte.

"Wir erzielten ein robustes Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung mit einem zweistelligen Anstieg der Prämien in Nordamerika, welcher hauptsächlich auf Prämiensatzsteigerungen zurückzuführen war", sagte Finanzchef George Quinn. Die zugrunde liegenden Margen im Firmenkundengeschäft hätten sich weiter verbessert. Die Preise ziehen Quinn zufolge stärker an als von Zurich erwartet.

Das Neugeschäft in der Lebensversicherung legte stark zu: Der Barwert des Neugeschäfts stieg im Zeitraum Jänner bis März um 23 Prozent auf 4,16 Mrd. Dollar. Die Margen seien jedoch kurzfristig durch den Geschäftsmix beeinträchtigt worden.

Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine sehr starke Kapitalposition. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende März bei geschätzt 258 Prozent.

Der Quartalsbericht wurde erstmals auf Basis des neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 erstellt. Gewinnzahlen gibt der Konzern nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.