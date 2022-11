Versicherer Zurich wächst im Kerngeschäft

Die Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten im Kerngeschäft kräftig gewachsen. In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um acht Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar (33,37 Mrd. Euro), wie der Versicherungskonzern mitteilte. Teuer zu stehen kommt Europas fünftgrößtem Versicherer der Wirbelsturm "Ian" mit netto schätzungsweise 550 Millionen Dollar vor Steuern.

In der Lebensversicherung nahm das Jahresprämienäquivalent im Zeitraum Jänner bis September um zwei Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zu. Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine starke Kapitalposition und sieht sich auf Kurs, die Finanzziele zu übertreffen. Neue Vorgaben will das Unternehmen in der kommenden Woche bekanntgeben. Gewinnzahlen veröffentlicht der Konzern nur zum Halbjahr und am Jahresende.

Der von der Zurich Insurance Group in Aussicht gestellte Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 1,8 Milliarden Franken dürfte im laufenden Quartal starten. "Der Beginn ist für das vierte Quartal zu erwarten", sagte Finanzchef George Quinn. Zu den Dividendenaussichten hielt sich Quinn bedeckt. Er gehe davon aus, dass die Aktionäre an der starken Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr beteiligt werden, sagte er. Dividenden seien der bevorzugte Weg, die Eigentümer am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen, sagte Quinn.

Zurich hatte den Aktienrückkauf im August angekündigt. Der Versicherer will damit seine Aktionäre nach der Veräußerung des Lebensversicherungs-Altbestands in Deutschland für den dadurch entgangenen Gewinn schadlos halten.