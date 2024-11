© APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Zurich Insurance Group setzt sich wegen eines besseren Marktumfelds ein Jahr früher als geplant neue Ziele für die nächsten Jahre. In den Jahren 2025 bis 2027 wird eine um Sonderfaktoren bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROE) von mehr als 23 Prozent angestrebt, teilte der Schweizer Versicherer am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in London mit.