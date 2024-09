Verschüttete bei Einsturz von Gewölbe bei Bauarbeiten in OÖ

© APA/APA/DANIEL SCHARINGER/DANIEL SCHARINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei Bauarbeiten an einem Haus in Schärding, in dem sich auch eine Buchhandlung befindet, ist am Dienstag plötzlich ein Kellergewölbe eingestürzt. Drei Arbeiter wurden verschüttet, einer konnte sich selbst befreien. Bei den beiden anderen "wird es sich um eine Bergung handeln", hieß es am frühen Nachmittag von der Feuerwehr-Einsatzleitung zur APA. Die Einsatzkräfte mussten ihre Arbeiten zu Mittag einstellen, da das Haus stark einsturzgefährdet war.

von APA