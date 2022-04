Verpackungshersteller Gerresheimer hob Umsatzziel für 2022

Der für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende deutsche Verpackungshersteller Gerresheimer ist nach hohen Zuwachsraten im Quartal zuversichtlicher gestimmt. "Wir rechnen für 2022 mit dem zweiten Rekordjahr in Folge", erklärte Finanzvorstand Bernd Metzner am Donnerstag. "Unser Orderbuch ist gut gefüllt, und wir sehen eine starke Nachfrage von Kunden nach unseren Produkten und Lösungen." Dabei trügen alle Bereiche zum Wachstum bei.

Rückenwind gebe es auch aus den Emerging Markets, also China, Indien und Brasilien, wo die Geschäfte um 25 Prozent zulegten.

Mit Blick auf die steigenden Energiepreise betonte Metzner, dass Gerresheimer lange vor dem Krieg in der Ukraine vorgesorgt habe. Sowohl beim Preis als auch Volumen habe sich der Konzern abgesichert. "Wir können daher dem Inflationsdruck sehr gut standhalten." Lieferengpässe gebe es zudem nicht. Darüber hinaus gebe es keine Belastungen durch den Krieg, da das Geschäft in der Region zu vernachlässigen sei, so Metzner.

In den ersten drei Monaten des Bilanzjahres schnellte der Umsatz um 19,1 Prozent auf 371 Millionen Euro nach oben. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) legte ohne Berücksichtigung von Währungseffekten um 10,6 Prozent auf 62 Mio. Euro zu. Die Entwicklung stimmte den Vorstand zuversichtlich, den Umsatz im Gesamtjahr nun um einen zweistelligen Prozentsatz zu steigern statt um einen hohen einstelligen.