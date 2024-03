Verkauf von Signa-Assets an Schoeller liegt vorerst auf Eis

© APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Gläubigerversammlung der Signa Prime hat dem kolportierten Verkauf von Luxusimmobilien an die deutsche Industriellenfamilie Schoeller nicht zugestimmt. Ein entsprechender Bericht der ORF-"ZiB1" wurde der APA am Montagabend aus informierten Kreisen bestätigt. Spießen soll es sich am Verkaufspreis, nach APA-Informationen wird demnächst weiterverhandelt. Zu den Assets gehören das Goldene Quartier, das Hotel Park Hyatt in Wien und das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

von APA