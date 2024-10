Verizon überrascht mit Neukundenplus

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Telekomkonzern Verizon hat im dritten Quartal mehr Neukunden für sich gewinnen können als gedacht. Mit einem Nettozuwachs von 239.000 neuen Vertragskunden überzeugte der Konzern mehr Menschen als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Bei den funkbasierten Internetanschlüssen stieg die Zahl um 363.000 auf knapp 4,2 Mio. Kunden, wie Verizon am Dienstag in New York mitteilte. Damit hat Verizon nach eigenen Angaben sein Ziel rund 15 Monate früher als geplant geschafft.

von APA