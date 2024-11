Der teilstaatliche Stromkonzern Verbund plant in Kaprun im Pinzgau ein weiteres Pumpspeicherkraftwerk. Das "PSW Schaufelberg" hat ein Investitionsvolumen von rund 600 Millionen Euro. Es wird wie Limberg II und III großteils unterirdisch errichtet und hat ebenfalls eine Leistung von 480 MW, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung informierte. Für das Projekt ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die Unterlagen sollen Mitte 2025 eingereicht werden.

von APA