Verbrauchervertrauen in Eurozone merklich eingetrübt

Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Dezember merklich eingetrübt. Der Indikator fiel um 1,5 Punkte auf minus 8,3 Punkte, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet. Der Indikator liegt damit nur noch knapp über seinem langfristigen Durchschnitt. In der Europäischen Union (EU) war die Entwicklung wie in der Eurozone ähnlich.