Verbraucherstimmung im Euroraum hellte sich im Oktober auf

Die Teuerungswelle im Euroraum, die die Lebenshaltungskosten der Bürger nach oben getrieben hat, gilt als weitgehend überstanden. Die Inflationsrate lag im September mit 1,7 Prozent bereits unter dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank. Diese hat die Zinsen bereits drei Mal im laufenden Jahr gesenkt und könnte Ende des Jahres nachlegen. Die Wirtschaft in der Euro-Zone entwickelt sich nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht so gut wie erwartet. So hätten die Haushalte weniger konsumiert als angenommen.