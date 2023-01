Verbraucher im Euroraum erwarten Inflationsabschwächung

Verbraucher im Euroraum rechnen einer EZB-Umfrage zufolge mit einer sich abschwächenden Inflation. Im Schnitt gingen die Konsumenten im November davon aus, dass die Teuerungsrate binnen Jahresfrist bei 7,3 Prozent liegen wird, wie aus der Erhebung der Euro-Notenbank hervorgeht. In der vorangegangenen Oktober-Umfrage hatten sie noch mit einer Rate von 8,1 Prozent gerechnet.

Auf Dreijahressicht erwarteten die Verbraucher im Durchschnitt eine Teuerungsrate von 4,6 Prozent. Im Oktober hatten die Erwartungen mit im Schnitt 4,9 Prozent Inflation noch höher gelegen. Allerdings würde die Europäische Zentralbank (EZB) auch bei den neuen Umfrageergebnissen ihr mittelfristiges Inflationsziel von zwei Prozent immer noch verfehlen.

Rund 14.000 Verbraucher aus den Ländern Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden nahmen an der Umfrage teil. Die Ergebnisse fließen in die geldpolitischen Überlegungen der Währungshüter ein. Zuletzt hatte sich die Inflation im Euroraum etwas abgeschwächt, da die Energiepreise nicht mehr ganz so stark angezogen waren. Im Dezember lag die Teuerungsrate bei 9,2 Prozent nach 10,1 Prozent im November und 10,6 Prozent im Oktober. Die rückläufigen Zahlen nähren die Hoffnung, dass die Inflation womöglich den Gipfel erreicht haben könnte. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane rechnet für das laufende Jahr mit einem ziemlich großen Rückgang der Inflation, wie er unlängst sagte.