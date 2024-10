Van der Bellen empfing NEOS-Chefin

© APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstagvormittag die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu einem Gespräch in der Hofburg empfangen. Diese zeigte sich vor dem Gespräch in "ausgezeichneter Stimmung". Nun seien alle miteinander in der Verantwortung, für die Zukunft des Landes zu sorgen, sagte sie gegenüber den wartenden Journalisten. Am frühen Nachmittag wird der Gesprächsreigen mit Grünen-Chef Werner Kogler beendet.

von APA