Valneva bekommt bis zu 20 Mio. Pfund Förderung in Schottland

Die französisch-österreichische Pharmafirma Valneva erhält bis zu 20 Mio. britische Pfund (23,97 Mio. Euro) Forschungsförderung in Schottland. Das Geld von der dortigen Wirtschaftsförderungsagentur Scottish Enterprise soll in zwei Tranchen an das Unternehmen fließen. Die ersten 12,5 Mio. Pfund sollen Valneva bei der Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem geplanten Covid-19-Totimpfstoff VLA2001 unterstützen, teilte die Firma am Montag mit.

Die zweite Tranche in Höhe von 7,5 Mio. Pfund sei für die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem Produktionsverfahren für andere Impfstoffe vorgesehen. Neben dem Corona-Impfstoff arbeitet das Unternehmen an einem Impfstoff gegen die durch Mücken übertragene Virusinfektion Chikungunya.

Die Mittel sollen in den kommenden drei Jahren ab März 2022 gewährt werden und dem Produktionsstandort von Valneva in Livingston zugutekommen. Die Förderung ist an die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen an dem Standort gebunden, hieß es in der Aussendung.