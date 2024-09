USA: Verizon trennt sich von tausenden Mobilfunkmasten

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits zusammen. So soll Vertical Bridge zahlreiche neue Funkmasten bauen, die Verizon als Hauptmieter nutzen will. Der Infrastruktur-Investor betreibt in den USA etwa 500.000 Radio-, TV- und Mobilfunkmasten und arbeitet dabei unter anderem mit den Verizon-Rivalen AT&T und T-Mobile zusammen. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Deal zwischen Verizon und Vertical Bridge berichtet.

Im Konkurrenzkampf mit T-Mobile drängt Verizon ins Glasfaser-Geschäft. Vor wenigen Wochen kündigte der Mobilfunkanbieter daher die 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Frontier Communications an.