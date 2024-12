© APA/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die US-Unternehmen haben einer Umfrage zufolge im November in der Privatwirtschaft 146.000 neue Jobs geschaffen, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Neue Stellen wurden vor allem bei den Dienstleistern geschaffen, ebenso in der Baubranche. Die Industrie baute dagegen 26.000 Stellen ab. "Das Verarbeitende Gewerbe war so schwach wie seit dem Frühjahr nicht mehr", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson dazu.