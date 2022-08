USA: NAHB-Immobilienindex fällt zum achten Mal in Folge

Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im August stärker als erwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 6 Punkte auf 49 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Montag in Washington mitteilte. Es ist der mittlerweile achte Indexrückgang in Folge. Volkswirte hatten nur einen leichten Rückgang auf 54 Punkte erwartet.

Der Indikator hat so den niedrigsten Stand seit Mai 2020 erreicht. Die hohen Preise und die steigenden Hypothekenzinsen belasteten den Markt. Mit einem Wert von unter 50 Punkten signalisiert er einen Rückgang der Aktivität.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt.