USA könnten schon Mitte Jänner Schuldenobergrenze erreichen

Die USA könnten nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen schon Mitte Jänner an ihre Schuldenobergrenze stoßen. "Das Finanzministerium geht derzeit davon aus, dass das neue Limit zwischen dem 14. und 23. Jänner erreicht wird", erklärte Yellen in einem Schreiben an den republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und andere Abgeordnete. "Zu diesem Zeitpunkt wird das Finanzministerium außerordentliche Maßnahmen ergreifen müssen."

von APA