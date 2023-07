USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt eingetrübt. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12.000 auf 248.000. Analysten hatten im Schnitt mit 245.000 Anträgen gerechnet. Die Zahl aus der vorangegangenen Woche wurde leicht von 239.000 auf 236.000 nach unten korrigiert.

Die Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Zuletzt gab es zwar auch Hinweise auf eine tendenzielle Abkühlung am Jobmarkt. Insgesamt präsentierte sich der Arbeitsmarkt zuletzt aber als recht robust.

So haben die US-Unternehmen inzwischen im Juni einer Umfrage zufolge mehr als doppelt so viele Jobs geschaffen wie erwartet. Unter dem Strich entstanden 497.000 Stellen und damit so viele wie seit Februar 2022 nicht mehr, wie der Personaldienstleister ADP mitteilte.

Experten hatten nur mit einem Zuwachs im Privatsektor von 228.000 gerechnet, nach revidiert 267.000 im April 23.

Die Entwicklung spielt auch eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Auf ihrer jüngsten Sitzung im Juni hatte sie zwar ihre Leitzinsen erstmals seit über einem Jahr nicht angehoben. Sie stellte jedoch weitere Anhebungen in Aussicht.