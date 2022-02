USA: Empire-State-Index stieg schwächer als erwartet

Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im Februar weniger als erwartet aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat um 3,8 Punkte auf 3,1 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit einem Anstieg auf 12,0 Punkte gerechnet.

Mit einem Stand knapp über der Nulllinie signalisiert der Indikator ein leichtes Wirtschaftswachstum. Im Vormonat war der Indikator in den negativen Bereich gerutscht, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre im positiven Bereich lag.

Der Bericht zeigt, dass der Preisdruck weiter hoch ist. So stieg der Index für erhaltene Preise um 17 Punkte auf 54,1 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Datenerhebung 2001. Der Index für bezahlte Preise bewegte sich in der Nähe seines Rekordstandes.