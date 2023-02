USA: Beschäftigung viel stärker gestiegen als erwartet

Die US-Wirtschaft hat im Jänner viel mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 517.000 Stellen hinzugekommen, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 188.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 71.000 Stellen nach oben revidiert.

In der Coronakrise war der Arbeitsmarkt zeitweise eingebrochen. Mittlerweile hat er sich aber deutlich erholt. Viele Unternehmen klagen sogar über einen Arbeitskräftemangel.

Die Löhne in den USA sind im Jänner indes erwartungsgemäß gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,3 Prozent, so das US-Arbeitsministerium weiters. Ökonomen hatten mit einem Anstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 0,3 auf 0,4 Prozent revidiert.

Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Stundenlöhne zu Jahresbeginn um 4,4 Prozent zu. Erwartet wurde ein etwas geringerer Zuwachs. Viele US-Firmen klagen seit längerer Zeit über einen Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Löhne deutlich steigen. Der Anstieg bleibt jedoch hinter der noch höheren Inflationsrate zurück.