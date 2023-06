US-Wohnungsbaugeschäft zieht im Mai überraschend kräftig an

Trotz hoher Zinsen in den USA hat sich das Wohnungsbaugeschäft im Mai überraschend kräftig belebt. Die Zahl der neu begonnenen Projekte stieg hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 21,7 Prozent auf 1,631 Millionen, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit 1,4 Millionen gerechnet.

Die Zahlen für den Vormonat wurden allerdings deutlich nach unten revidiert: Statt der zunächst gemeldeten 1,401 Millionen Neubauten waren es im April nur 1,340 Millionen. Die Zahl der Baugenehmigungen als Indikator für das künftige Baugeschehen stieg im Mai um 5,2 Prozent auf annualisiert 1,491 Millionen.

Mit den Zinserhöhungen durch die Notenbank Federal Reserve (Fed) sind auch die Hypothekenkredite teurer geworden, was die Baulust tendenziell dämpft. Die Fed hat die ausufernde Inflation seit Anfang 2022 mit zehn Zinserhöhungen in Folge bekämpft. Sie legte vorige Woche allerdings erstmals eine Pause ein und beließ das geldpolitische Niveau in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent. Im Kampf gegen den noch immer nicht unter Kontrolle gebrachten Preisauftrieb hält sie sich die Option offen, die Zinsen weiter zu erhöhen - womöglich bereits Ende Juli.