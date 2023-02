US-Wirtschaft Ende 2022 um 2,7 % gewachsen

Trotz hoher Inflation und steigender Zinsen bleibt die US-Wirtschaft auf Wachstumskurs. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 2,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. In einer ersten Schätzung von Ende Jänner war allerdings noch von 2,9 Prozent die Rede gewesen.

Der private Konsum legte mit 1,4 Prozent etwas schwächer zu als zunächst angenommen, während die Exporte mit 1,6 Prozent kräftiger sanken als ursprünglich prognostiziert.

Im Sommer 2022 wuchs die Wirtschaft um 3,2 Prozent. Trotz des soliden Schlussquartals musste die Wirtschaft zwischen Los Angeles und New York voriges Jahr Federn lassen: Real, also preisbereinigt, fiel das Wachstum 2022 mit plus 2,1 Prozent eher durchwachsen aus. 2021 waren es noch 5,9 Prozent.

Die US-Notenbank (Fed) hat die Geldpolitik teilweise aggressiv gestrafft. Der Leitzins liegt inzwischen bei einer Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Eine Mehrheit der Fed-Währungshüter plädierte jüngst dafür, das Tempo der Zinserhöhungen auf einen Viertel-Prozentpunkt abzuschwächen.